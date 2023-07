Il Milan pensa a Luca Pellegrini come vice Theo Hernandez. Avviati i primi contatti con la Juve: la situazione

L’interesse da parte del Milan per Luca Pellegrini è concreto. I rossoneri sono alla ricerca di un vice Theo Hernandez da regalare a Stefano Pioli per completare la batteria dei terzini.

Come riferisce Libero, i due club avrebbero avviato i primi contatti. Rappresenterebbe l’unico colpo italiano in entrata in questa sessione di calciomercato per il club rossonero. Sulle tracce del calciatore c’è anche il Nizza.

The post Pellegrini Milan, primi contatti con la Juve per il terzino: la situazione appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG