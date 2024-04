L’ex presidente in un intervista su Repubblica

Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter e noto imprenditore, ha condiviso con il quotidiano La Repubblica sentimenti e pensieri riguardo alla sua assenza recente dagli incontri della sua amata squadra, nonché le sue aspettative per il prossimo derby contro il Milan e il futuro del club.

Il Ritorno manchevole e la salute

Pellegrini ha rivelato di essere stato lontano dalla sua consueta tribuna allo stadio Meazza per due mesi a causa di problemi di salute, e di sentirne profondamente la mancanza. Ha espresso il desiderio di tornare per la partita contro la Lazio, enfatizzando l’importanza di gestire il proprio benessere fisico, soprattutto alla sua età, paragonandosi metaforicamente ai calciatori che devono recuperare da infortuni.

Le aspettative per il Derby

Parlando del derby di Milano, Pellegrini ha anticipato una partita intensa, con il Milan pronto a dare il massimo per contendere all’Inter la conquista della seconda stella. Ha sottolineato l’importanza dello spirito combattivo dell’Inter, dell’impegno di Lautaro Martinez dopo il suo ritorno e della capacità della squadra di mantenere la porta inviolata, tracciando un parallelo tra l’attuale squadra e quella guidata in passato da Trapattoni, notando come entrambe siano forti, compatte e inclini all’attacco.

Tradizioni e ricordi

L’83enne ha anche rievocato il legame con il passato, menzionando la tradizione di servire pasti apprezzati ad Appiano Gentile, un rito che continua dalla sua presidenza. Conserva con affetto i ricordi degli anni gloriosi, sognando ancora i successi dell’epoca, come lo scudetto e la Coppa UEFA.

Considerazioni su figure passate e presenti

Pellegrini non ha mancato di esprimere la sua stima per alcuni giocatori storici e ha discusso la sua vicinanza a un possibile riacquisto del club, cosa che però non si è concretizzata. Ha lodato l’attuale presidente Steven Zhang per la sua educazione e rispetto, sottolineando l’importanza che chiunque guidi l’Inter dovrebbe averne a cuore le sorti, indipendentemente dalla sua provenienza. Ha infine espresso grande fiducia nelle capacità decisionali di Marotta, ritenuto fondamentale per il futuro successo del club.

