Pellegrino Milan: spunta il retroscena. Ecco cos’è successo nell’operazione per il difensore del Platense

Il Milan abbraccia questa sera il suo nono acquisto del calciomercato estivo: Marco Pellegrino, in arrivo a Linate in tarda serata e pronto a cominciare la nuova avventura in rossonero.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, al Platense andranno 3 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Furlani e Moncada hanno pareggiato l’offerta della Sampdoria, contando però sulla netta preferenza del ragazzo.

