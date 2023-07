Pellizzari: «I tifosi della Juve vogliono tifare per una squadra che diverta». Il giornalista parla di una rivoluzione

Il giornalista Tommaso Pellizzari a Sky Sport ha parlato di una rivoluzione in atto tra i tifosi della Juve.

PELLIZZARI – «Ad Allegri interessa il feeling con la vittoria. Per la Juve è fondamentale capire che il calcio sta andando verso un luogo in cui non si può non giocare bene e conta quasi meno vincere che giocare bene. So che per la cultura bianconero questo è un concetto difficile da capire. I tifosi juventini 5 anni fa questo discorso non lo facevano nemmeno finire…ora dicono che vogliono tifare per una squadra che faccia anche divertire. Questa è una piccola rivoluzione nel mondo Juve».

