In vista di Genoa Inter ritorna a disposizione Retegui: l’attaccante che in estate era fortemente nel mirino dei nerazzurri

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, dopo l’ultimo infortunio l’attaccante del Genoa Retegui è ritornato a disposizione di Gilardino. Una sfida particolare per l’argentino per un retroscena estivo.

L’Inter infatti era sulle sue tracce per compensare il ruolo lasciato da Romelu Lukaku, ma l’affare saltò: con il Genoa che ne approfittò subito.

L’articolo Per Genoa Inter ritorna Retegui: il retroscena di mercato proviene da Inter News 24.

