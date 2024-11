Alla ricerca di un’identità più nostrana, sia per creare uno zoccolo duro azzurro che per andare incontro alle restrittive liste UEFA, il Milan si guarda attorno e di papabili ce ne sono…con una new entry.

Nel contonuo progetto di integrazione della sua rosa giocatori, il Milan si orienta verso un futuro sempre più tricolore. L’intento della società rossonera di inserire nella squadra talenti italiani emerge chiaramente dalle ultime mosse e voci di mercato.

Tra queste, spiccano tre nomi che, stando ai contatti tra i club, potrebbero presto indossare la maglia del Milan: se due sono già stati fatti nelle ultime settimane, l’ultimo è decisamente una new entry.

Un obiettivo primario: Samuele Ricci

Il centrocampo del Milan potrebbe presto accogliere un volto nuovo: quello di Samuele Ricci. Il giovane regista del Torino e della Nazionale italiana, con il contratto in scadenza nel giugno 2026, è diventato il principale obiettivo del club rossonero per il prossimo calciomercato estivo. Nonostante una richiesta di oltre 30 milioni di euro da parte del Torino, la dirigenza milanista, guidata da Moncada, sembra decisa a fare tutto il possibile per portare Ricci a vestire la maglia rossonera, lavorando per abbassare le pretese economiche del club granata.

La scelta per la trequarti: Jacopo Fazzini

L’affinamento della rosa non si ferma a Ricci. Jacopo Fazzini, centrocampista offensivo dell’Empoli classe 2003, è il prescelto per rafforzare il Milan sulla trequarti. Seguito con interesse dal club milanese, la sua valutazione si attesta intorno ai 14-15 milioni di euro. Il solido rapporto tra Milan ed Empoli potrebbe facilitare l’operazione, che potrebbe vedere l’inserimento nell’affare di due giovani già in prestito al club toscano, il portiere Devis Vásquez e l’attaccante Lorenzo Colombo, per abbassare il costo del cartellino di Fazzini.

Lorenzo Lucca

L’ultima idea per l’attacco: Lorenzo Lucca

L’attacco è l’altro settore in cui il Milan mira a introduire sangue italiano, con Lorenzo Lucca dell’Udinese che emerge come candidato ideale. Il centravanti, noto per il suo stile di gioco basato sul fisico abbinato ad un’ottima tecnica, piace anche alla Juventus ed è valutato dai friulani 20 milioni di euro; una cifra che il Milan considera in linea con le proprie esigenze. L’eventuale arrivo di Lucca rappresenterebbe una scelta strategica anche sotto l’aspetto economico, essendo il costo del suo ingaggio presumibilmente inferiore a quello che comporterebbe il riscatto di Tammy Abraham dalla Roma.

