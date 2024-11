Dopo la quinta partita del girone unico di Champions si possono iniziare già tranquillamente a fare i primi bilanci tra cui quello economico. Quanto ha incassato il Milan fino ad ora

Nel mondo del calcio, la Champions League non è solamente un palcoscenico di prestigio dove le squadre europee si contendono il titolo più ambito ma rappresenta anche una significativa fonte di reddito per i club partecipanti.

Per il Milan, la stagione 2024/25 si sta rivelando particolarmente fruttuosa sotto il profilo economico grazie ai successi ottenuti sia in campo che fuori. Analizziamo nel dettaglio come i ricavi generati dalla Champions League stiano contribuendo in modo sostanziale alle casse del club rossonero.

La composizione dei ricavi

Un aspetto fondamentale di questo montepremi è il bonus di partecipazione, che ammonta a 18,62 milioni di euro. Questa cifra rappresenta la quota base distribuita a tutti i club qualificatisi alla fase a girone unico della competizione. Per quanto riguarda più specificatamente il Milan invece i ricavi attuali includono anche un bonus risultati di 6,3 milioni di euro, un riconoscimento tangibile delle vittorie accumulate sul campo dai rossoneri, tre su cinque match dispitati.

Diritti televisivi

Dal lato dei diritti televisivi, il Milan ha beneficiato di una quota europea di 17,3 milioni di euro, calcolata in base a un complicato meccanismo che tiene conto del mercato dei diritti TV e del ranking UEFA. In aggiunta, una quota non europea di 4,16 milioni di euro contribuisce ulteriormente al montepremi, basandosi sul ranking storico e decennale del club, escludendo però i punti guadagnati per i titoli conquistati nella storia.

Nella foto: lo stadio San Siro

Il totale ad ora è già importante

Il montepremi ricevuto finora dal Milan in questa edizione della Champions League si attesta sui 46,66 milioni di euro, una somma imponente che si compone dalle diverse voci precedentemente elencate. Questi fondi non solo testimoniano il successo sportivo del club, almeno a livello europeo, ma rappresentano anche un’iniezione vitale nel bilancio, soprattutto in tempi in cui le finanze dei club possono essere messe a dura prova

Leggi l’articolo completo Milan, i conti in tasca. Ecco quanto ha portato la Champions fino ad ora, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG