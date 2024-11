Dopo le critiche ai rossoneri visti contro Juventus e Slovan il grande ex tecnico rossonero intravede un percorso positivo che però ha bisogno di cambiamenti per essere portato avanti.

Nel calcio, ogni partita è una storia a sé e, quando si parla del Milan, le aspettative sono sempre altissime, soprattutto nella competizione europea regina: la Champions League.

Arrigo Sacchi, una leggenda per i tifosi rossoneri, ha condiviso oggi il suo punto di vista sulle prospettive del Milan in questo torneo, esprimendo speranza e tracciando una possibile strada verso le fasi finali.

Una ripresa incoraggiante

Il Milan di Paulo Fonseca ha avuto un avvio di Champions League tutt’altro che semplice, con sconfitte iniziali contro squadre di calibro come Liverpool e Bayer Leverkusen, seppur quella un terra tedesca non del tutto meritata. Tuttavia, il vento sembra essersi girato a favore dei rossoneri con vittorie significative contro Bruges, Real Madrid e Slovan Bratislava con il 3-1 del Bernabeu ancora vivido negli occhi di tutti. Una risalita che ha riacceso le speranze e ha messo in luce il potenziale del Milan di andare avanti nella competizione.

Le prossime sfide

Sacchi ha evidenziato l’importanza delle prossime partite contro Stella Rossa e Girona a San Siro e la trasferta di Zagabria, al “Maksimir” contro la Dinamo. Sebbene tali incontri possano sembrare meno intimidatori rispetto ai colossi incontrati in precedenza secondo Sacchi rappresentano comunque dei passi cruciali per consolidare il percorso del Milan in Champions League. Il “Profeta di Fusignano” ha espresso il desiderio di vedere il Milan archiviare altre tre vittorie. Un traguardo che, se raggiunto, sottolineerebbe la capacità della squadra di superare gli ostacoli e di crescere attraverso il gioco di squadra di o a qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale.

Malick Thiaw, Emerson Royal e Tammy Abraham

La ricerca della continuità

L’elemento forse più critico sottolineato da Sacchi riguarda la continuità di performance. Non basta avere talento e potenziale; è essenziale esprimerli costantemente su ogni palcoscenico, Champions League inclusa. L’approccio richiesto è chiaro: ogni giocatore deve dare il massimo, non solo per sé stesso, ma anche per i compagni di squadra, creando quella sinergia che può fare la differenza nei momenti chiave a partire dalla fondamentale compattezza difensiva che tanto sta facendo penare il Milan ed i Milanisti in questi primi tre mesi di stagione.

