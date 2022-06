L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha chiarito parte della strategia che la sua squadra adopererà sul mercato.

Luca Percassi parla di alcuni obiettivi di mercato dell’Atalanta sia in entrata che in uscita. “Pinamonti è un giovane interessante e ci stiamo lavorando, ma non c’è nessun incontro imminente fissato per accelerare. Per Ederson mancano dei dettagli importanti. Ci sono i giocatori, gli agenti e le due proprietà. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa sicuramente di più definito e concreto. Noi comunque non abbiamo posizioni scoperte. C’è una rosa completa, ma l’obiettivo è migliorarla. Non è facile perché abbiamo ottimi giocatori in tutti i reparti, ma lavoriamo per quella”.

Gosens Atalanta

“La Lazio vuole Carnesecchi e ha fatto un’offerta. È un giocatore a cui noi teniamo e con cui abbiamo un ottimo rapporto, l’abbiamo comprato a quindici anni e mezzo. Dobbiamo recuperarlo e siamo concentrati su quello. Se ci saranno offerte importanti le valuteremo, quella che è arrivata non è in linea col suo valore. Per Miranchuk invece adesso si entrerà nel vivo. Il Torino è una squadra simile alla nostra, normale che ci sia qualche giocatore che possa interessare. Demiral rimane. Il mercato poi può portare delle sorprese non solo per lui, ma per chiunque. Noi sappiamo cosa fare. Per quanto riguarda Ilicic, ha un anno di contratto con un altro anno di opzione a favore della società. È un giocatore di cui si conosce il valore tecnico. Parleremo con lui con grande franchezza quando tornerà, nei prossimi giorni. Lunedì sarà a Zingonia, a meno che Sartori decida di stupirci prima“.

