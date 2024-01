Pereyra Juve, conferme sul sondaggio bianconero. Cosa filtra sul centrocampista per gennaio

Nel corso di Calciomercato L’Originale, su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato della Juve.

DI MARZIO – «Confermiamo che la Juventus ha provato a chiedere Bonaventura alla Fiorentina, ricevendo un secco no. Allegri vuole giocatori già pronti e che conosce bene, lo ha già allenato. Nuovo tentativo anche per Samardzic in prestito senza obbligo di riscatto, l’Udinese ha rifiutato. C’è stato un sondaggio anche per Pereyra».

