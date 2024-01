Perez, accostato anche al calciomercato Milan, non sì unirà al Napoli. La trattativa con l’Udinese è definitivamente saltata

Novità importanti sull’immediato futuro di Perez. Il difensore dell’Udinese, accostato anche al calciomercato Milan, non si unirà al Napoli.

Per il club bianconero, come riportato da Sky Sport, era imprescindibile l’inserimento di Ostigard nella trattativa, ma, complice anche la volontà del ragazzo, così non è stato. Trattativa quindi saltata.

