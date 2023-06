Oggi è avvenuta la presentazione di Brahim Diaz, tornato al Real dopo il prestito al Milan. Ecco le parole di Perez in conferenza

«Torni a casa dopo aver lasciato il segno in uno dei club più leggendari come il Milan”, ha esordito il presidente dei blancos. “Sappiamo quanto hai faticato per tornare a vestire questa maglia. Fai parte di un club in cui non ci si arrende. I madridisti apprezzeranno il tuo calcio e della tua magia. Siamo molto felici del tuo ritorno»

