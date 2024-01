Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato così dopo il match di Coppa Italia contro il Frosinone: le sue dichiarazioni

Mattia Perin ha parlato così a Mediaset dopo Juve Frosinone di Coppa Italia.

VITTORIA – «Siamo la stessa squadra e li dimostriamo. Le vittorie come quella di Salerno vengono solo se si è compatti come abbiamo dimostrato di essere. Oggi dopo l’1-0 di sono aperti gli spazi e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni».

ASSIST LOCATELLI – «Manu non vuole fare gol, preferisce gli assist. E’ uno molto altruista, ha preferito far fare tripletta ad Arek».

COPPA ITALIA – «L’ha già detto il mister. La Coppa Italia è un obiettivo, un trofeo prestigioso. Alla fine della carriera avere trofei in più o in meno pesa. E’ un obiettivo per noi come la rincorsa al campionato. Con questo carattere possiamo toglierci soddisfazioni».

SCUDETTO – «Come diciamo da inizio anno il quarto posto è il primo obiettivo, ma non possiamo nasconderci e dire di non credere nello Scudetto. Inter favorita, dimostriamo di essere al loro livello».

