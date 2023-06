Perin a sorpresa, può lasciare la Juve in estate: spunta la possibile destinazione per il secondo portiere bianconero

Secondo La Gazzetta dello Sport la permanenza di Mattia Perin alla Juventus non è più così scontata, soprattutto in caso di mancata Conference League. Anche perché Wojciech Szczensy, che ha un contratto molto più pesante, non vuole saperne di abbandonare il club bianconero.

Il portiere italiano rischia di avere poco spazio e per questo il suo agente Alessandro Lucci si sta guardando attorno e ha registrato l’interesse del Fenerbahce per l’estremo difensore che comunque deve ancorare dare il suo ok a lasciare Torino.

The post Perin a sorpresa, può lasciare la Juve in estate: spunta la possibile destinazione appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG