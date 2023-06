Rinnovo Rabiot: contatto United, la Juve prepara il rilancio. E intanto lui fa una promessa al so attuale club. Ultimissime

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il Manchester United avrebbe rotto gli indugi per Adrien Rabiot. La Juve resta fiduciosa ma la tentazione Premier+Champions per il francese è reale. I Red Devils hanno offerto al giocatore un contratto pluriennale: il rischio di perderlo ora c’è. Adrien comunque ha promesso una risposta definitiva alla Juve entro la fine della settimana.

A questo punto non è da escludere nemmeno un rilancio di Madama attraverso due clausole migliorative dell’eventuale rinnovo. La prima: prolungamento di due anni e non di uno, concedendo al centrocampista la possibilità di liberarsi comunque a zero la prossima estate in caso di offerta allettante. La seconda: rinnovo di un anno con l’opzione per il giocatore di prolungarlo unilateralmente di altri dodici mesi.

