Zuliani: «Allegri se la gode e ride, non gliene frega niente dei soldi arabi». Le parole del giornalista e tifoso

Il giornalista Claudio Zuliani, noto tifoso della Juventus, attraverso un video pubblicato sul suo canale You Tube ha commentato le voci riguardo le offerte arabe ad Allegri.

ZULIANI – «Allegri è in vacanza, se la gode e la ride, non gliene frega niente dei soldi dell’Arabia e non credo che gli sia stata fatta un’offerta. Gran parte dei tifosi segue la telenovela sperando che vada in Arabia, io dico di no. Poi tutti possono cambiare idea. Lui vuole il riscatto alla Juve. In settimana arriva Giuntoli e faranno la Juve insieme».

