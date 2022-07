Parla il giornalista Giulio Peroni che da il suo giudizio su Dybala in chiave calcio mercato Inter. Ecco le sue parole.

Queste le parole di Giulio Peroni a Sportitalia, parlando di Dybala in chiave Inter: “Il fatto che Dybala sia stato assolutamente condizionato ad altre operazioni di uscita diciamolo non è una priorità. E’ un’opportunità. Viene considerato un di più, ecco perché dipende dalle cessioni degli attaccanti: da Sanchez a uno tra Dzeko o Correa.“

Paulo Dybala-Nicolo’ Barella

Aggiunge: “Più facile vendere il bosniaco che il Tucu perché costato tanto. A Dybala gli manca un pezzo per fare 31. Dybala non è leader altrimenti Marotta lo avrebbe anche anteposto a Lukaku. Lukaku ha voluto il ritorno, ha lavorato per tornare, da dicembre ha iniziato questa trattativa. Ciò fa la differenza.” Conclude così.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG