Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia, nel post partita contro il Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia, nel post partita contro il Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni:

«Mercato? La squadra non è da ristrutturare, ma dovremo fare aggiustamenti. Siamo partiti presuntuosi e convinti di aver raggiunto step che invece vanno raggiunti con il lavoro continuo. Io per primo sono stato presuntuoso. Vittoria Sono felice ma non abbiamo ancora fatto niente».

L’articolo Perugia, Santopadre: «Dovremo fare aggiustamenti nel mercato» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG