Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus Next Gen

Il tecnico del Pescara, Zdenek Zeman, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus Next Gen. Anche in questo caso non è mancata la stoccata ai bianconeri.

ZEMAN– «Sono una squadra giovane e con grande talento. Tecnicamente molto valida e non dovremo farli giocare. La classifica non rispecchia il loro reale valore. In questa pausa non siamo riusciti a lavorare come volevamo: infortuni, Covid e influenze non abbiamo lavorato al meglio. Spero possa bastare quanto fatto e provato. Tifoso Juve? Per tanti anni fino al ’74, poi ho perso per un fuorigioco contro di loro e ho capito che non si può competere».

