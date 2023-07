Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto contro il Catanzaro

PAROLE – «Sono rimasto a Pescara perché mi trovo bene ed ho ancora tanto entusiasmo. Io voglio vincere. Noi dobbiamo partire solo per vincere, poi dipende da come andrà la stagione. Questa squadra può divertire. Siamo all’inizio ed è difficile valutare ma l’inizio promette bene. Stiamo lavorando anche se la rosa al momento è incompleta. La società sa tutto e dove intervenire. Speriamo di riuscire a fare quello che non siamo riusciti a fare l’anno scorso».

