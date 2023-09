José Peseiro, allenatore della Nigeria, ha così parlato in vista del match del Napoli contro lo Sporting Braga in Champions

José Peseiro è il ct della Nigeria, nazionale che può godere delle prestazioni di Victor Osimhen. Il bomber azzurro stasera è impegnato in Portogallo contro lo Sporting Braga, club allenato a suo tempo proprio dal mister, che ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

L’ESTATE DI OSIMHEN – «All’inizio pensava di andare via, ma poi ha deciso di rimanere e fare del suo meglio a Napoli. E io sono felice di vederlo ancora competere per grandi obiettivi in Europa».

VICTOR SECONDO SOLO AD HAALAND – «Non mi piacciono le classifiche, diciamo è nel gruppo dei 4-5 migliori al mondo. Come Haaland, è uno che vive per il gol».

IL BRAGA – «Una squadra che gioca bene e non ha nulla da perdere. Giocare senza pressione può essere un vantaggio. Il Napoli non deve aver paura, ma deve rispettarla perché ha qualità: non sarà una gara facile».

