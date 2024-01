Matteo Pessina ha rilasciato delle dichiarazioni a margine del match tra Monza e Inter, valevole come 20^ di Serie A: le parole

Ecco la carica di Matteo Pessina a Sky Sport, poco prima di scendere in campo per il match tra Monza e Inter.

LE PAROLE – «Oggi per noi è una prova di maturità. La classifica di questo girone d’andata ci può far fare un salto di qualità. Fare risultato contro queste squadre può farti fare la differenza. L’Inter ha fatto tanti punti, ha perso poche volte. Dovremmo mettere in campo tutto quello che abbiamo e, in queste sfide, serve anche un po’ di leggerezza»

