Moviola e Var Monza Inter: gli episodi dubbi del match di San Siro valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A

L’episodio chiave della moviola del match Monza Inter, valido per la 20ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Antonio Rapuano.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

INIZIA IL MATCH

10′ – Possibile calcio di rigore per l’Inter: braccio largo di Gagliardini sulla conclusione di testa di Lautaro. Dopo aver visto l’azione al monitor, l’arbitro assegna il calcio di rigore ai nerazzurri.

30′ – Proteste nerazzurre per un possibile tocco col braccio di Caldirola in occasione del gol di Pessina. Lungo check col Var che poi annulla la rete, ma per fuorigioco.

45+4′ – Proteste nerazzurre per un mancato giallo a Bondo che stende Calhanoglu a centrocampo, interrompendo una possibile occasione per i nerazzurri. L’arbitro fischia fallo ma non estrae il cartellino.

45+5′ FINISCE ADESSO LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO.

INIZA IL SECONDO TEMPO

56′ – Lamentele del Monza per un possibile tocco col braccio in area di Pavard su cross di Mota. L’arbitro lascia correre, il braccio del francese era aderente al corpo.

68′ – Calcio di rigore per il Monza! Mota atterrato in area da Darmian, con un pestone. L’arbitro non ha dubbi e comanda il penalty.

83′ – Rigore per l’Inter! Frattesi atterrato in area da Akpa Akpro. Capuano comanda il calcio di rigore.

FINISCE QUI LA PARTITA

L’articolo Moviola e Var Monza Inter: gli episodi dubbi del match proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG