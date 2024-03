Le parole di Matteo Pessina, centrocampista e capitano del Monza, sul suo futuro nel club brianzolo. I dettagli

Matteo Pessina ha parlato del suo futuro con il Monza a Dazn.

PAROLE – «Se mi manca una big? Domanda più che legittima… Io ho fatto una grande squadra come l’Atalanta e ho giocato la Champions, poi ho avuto questa opportunità che si è presentata nel momento perfetto e ho voluto coglierla. Sento una grande responsabilità, non sono solo il capitano, io sono di Monza. Essere eroe in patria non è facile, anche se è ancora più bello quando le cose vanno bene. Quando vanno male però devo metterci sempre la faccia, ma questa responsabilità me la sono voluta prendere, ci tengo, a Monza sto benissimo e stiamo facendo cose bellissime. Si può crescere tanto, la società ci sta vicina tutti i giorni e vuole crescere ancora, vuole diventare una grande squadra. Per questo dico che la mia prossima grande squadra sarà proprio il Monza, spero di poterla vedere crescere ancora tanto».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG