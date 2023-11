Gianluca Pessotto, responsabile del settore giovanile della Juve, ha parlato presso il centro sportivo FCD Spazio Talent Soccer di Torino. Inaugurati oggi due campetti riqualificati grazie a FC FUTURES, un’iniziativa dedicata alla memoria di Gianluca Vialli in collaborazione con la Juventus. Le parole riportato da TMW.

CAMPI INTITOLATI A VIALLI – «È una bellissima iniziativa, l’intitolazione di questo campo a Vialli sperando che i ragazzi possano ispirarsi ai valori di Gianluca. Questo evento dà la possibilità, grazie a EA Sports, a 35 bambini e bambine di avvicinarsi al gioco del calcio, un bellissimo evento nel nome di Gianluca».

NUOVA POLITICA GIOVANI – «Non c’è sport senza attività di base. Si parla dei grandi, ovvero del prodotto finale, ma dietro c’è un lavoro di tantissime persone che lavorano quotidianamente. Questo avviene anche alla Juventus, si è iniziato a lavorare coi giovani sperando di raccogliere i frutti, e già oggi lo stiamo facendo. Domenica Miretti ha segnato il primo gol in A, l’emozione che abbiamo provato noi che lo abbiamo visto crescere è indimenticabile. Spero in tanti lo possano seguire».

JUVE INTER – «Sarà sicuramente bella, Juve-Inter non è mai banale. Ma prima c’è il Cagliari, vogliamo continuare a vincere per raggiungere gli obiettivi, ovvero entrare in Champions. Poi ci sarà la pausa per le Nazionali e solo dopo penseremo a questa partita».

