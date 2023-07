L’ex direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi plaude le mosse di mercato dei nerazzurri a centrocampo.

Gianluca Petrachi a TMW ha elogiato il centrocampo dell’Inter partendo dall’acquisto di Frattesi; ecco le sue impressioni. “Frattesi è una bella mezzala. Rappresenta con Barella la bella Italia. Sono quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe avere”.

Kristjan Asllani Henrikh Mkhitaryan

“È un giocatore di nuova generazione. Fa entrambe le fasi, l’Inter ha messo dentro un bel pezzo. Ma chi dice che è stato preso per sostituire Brozovic non capisce niente di calcio, parliamo di giocatori diversi. Piuttosto penso che Asllani possa sostituire Brozovic e lo possa fare in maniera importante, perché è un buon giocatore“. Il regista titolare dell’Inter sarà Calhanoglu con l’albanese che spera di guadagnare più minutaggio rispetto alla passata stagione.

