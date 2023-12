Il dirigente Gianluca Petrachi è dell’opinione che gli impegni europei possano risultare decisivi nella lotta Scudetto.

Gianluca Petrachi ha espresso il suo parere sulla lotta al vertice del campionato italiano ai microfoni di Bianconeranews. “Juve-Napoli secondo me è uno spartiacque. Se la Juve dovesse fare bottino pieno sicuramente avrà la definitiva certezza di poter lottare per lo scudetto. Il vantaggio dei bianconeri può essere quello di non partecipare alle coppe”.

La differenza

“L’Inter ha la rosa superiore, ma credo alla lunga possa pagare l’impegno infrasettimanale perché la competizione europea toglie tante energie e magari c’è il rischio che qualche gara non possa essere preparata nella giusta maniera. La Juve invece può lavorare solo ed esclusivamente per campionato e Coppa Italia. Lo scudetto l’ha vinto il Milan due anni fa e non era favorito rispetto all’Inter, quindi in questa stagione può farlo anche la squadra di Allegri”.

Allegri Massimiliano

Sul tecnico bianconero

“Allegri non lo scopriamo oggi sotto il profilo tecnico. Sappiamo che è un allenatore pragmatico, da questo punto di vista vecchio stampo, si porta a casa la vittoria con l’1 a 0. Il gioco non è bellissimo, ma la sua squadra è concreta. E’ stato sempre un ottimo gestore, soprattutto di campioni. L’arrivo di Giuntoli credo abbia tranquillizzato l’allenatore che sta facendo solo il tecnico, senza pensare anche all’extracampo. Quando è tornato in società c’era confusione, adesso si sta tornando alla normalità”.

Un possibile ritorno a Torino di Conte

“Nella vita mai dire mai. Non conosco il pienamente il suo pensiero. Certamente Antonio ha fatto la storia della Juve, prima da calciatore, poi da allenatore. C’è un trasporto particolare rispetto alla maglia bianconera. Se arrivasse una chiamata, lo riempirebbe di gioia, anche perché Conte è uno sanguigno”.

L’articolo Petrachi: “Juve-Napoli è uno spartiacque, l’Inter ha rosa superiore ma può pagare gli impegni infrasettimanali” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG