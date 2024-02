Il Capitano dell’Inter Lautaro Martinez era ad un passo dal Torino, ecco perchè è saltata la trattativa, lo rivela Petrachi

Dichiarazione a dir poco clamorosa di Petrachi. L’ex ds del Torino ha svelato come il Capitano dell’Inter Lautaro Martinez fosse ad un passo dal trasferirsi in granata. Così a Tv Play.

PETRACHI – «Lautaro Martinez l’avevamo trattato quando ero al Torino, per un accordo intorno ai 7 milioni con il Racing de Avellaneda. Lui aveva come agente il fratello di Zarate, ex giocatore della Lazio, e ballavano 3 milioni di commissioni che al Toro non avevamo mai pagato a nessuno. L’agente sapeva di avere in mano un gioiello e quindi ha fatto il proprio gioco chiedendo tanti soldi. E’ stato un peccato non riuscire a prenderlo, ma ci ho provato».

L’articolo Petrachi shock: «Lautaro Martinez vicino al Torino, ecco perché è saltata» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG