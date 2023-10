Kalvin Phillips conferma l’errore arbitrale di Turpin in Inghilterra-Italia: la confessione del centrocampista al triplice fischio

Kalvin Phillips ha così parlato in zona mista della sua mancata espulsione in Inghilterra-Italia e non solo.

LE PAROLE – «Quando sono stato ammonito volevo prendermi a calci da solo, credo di essere stato fortunato a non essere espulso. Probabilmente la colpa è della mancanza di minuti con il mio club. Io vorrei giocare sempre, però è un anno e mezzo che ormai non succede. Cerco di essere pronto per qualunque cosa accada, ma devo giocare più minuti per andare all’Europeo».

