Phillips Juve, c’è un’insidia dalla Premier League! Le ULTIME novità sul futuro del centrocampista inglese

Non solo la Juve sulle tracce di Kalvin Phillips. Come riportato dal Telegraph, infatti, il Newcastle sarebbe fiducioso di poter superare la concorrenza dei bianconeri.

Il centrocampista in uscita dal Manchester City gradirebbe restare in Premier League per ritrovare minuti in ottica Euro 2024. Juve avvisata.

