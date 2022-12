Sono queste le parole di Marco Piccari, che su TMW parla del Milan ma soprattutto del rientro del portiere Maignan.

Ecco le parole di Marco Piccari, che su TMW parla del Milan, ma soprattutto del rientro del portiere Mike Maignan: “Il Milan, a -8 dal Napoli, punta a riavere subito Maignan tra i pali che manca dai primi di ottobre. Fondamentale ritrovare il portiere francese non solo per la sicurezza che trasmette in porta, ma anche per la sua forte personalità in grado di alzare il livello dell’intero reparto difensivo.“

Conclude così sui rossoneri: “E’ un uomo chiave, un leader che guida la difesa, una sorta di regista arretrato. La sua assenza si è comunque sentita e nell’attesa di riavere Ibra e veder sbocciare definitivamente De Ketelaere, il tecnico Pioli sa benissimo che non può più fare a meno del suo numero uno. La rimonta in campionato passa molto dalle mani del gigante Mike.“

