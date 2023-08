Il giornalista Marco Piccari ha detto la sua sull’estate dell’Inter, intervenendo sulle frequenze di Tmw Radio

Piccari si è espresso così sull’Inter di Simone Inzaghi:

«Vedo il Napoli ancora davanti a tutte. Le altre hanno delle incertezze, a partire dall’Inter che ha incertezze in difesa e attacco. Anche la Juventus non mi convince per ora. Allegri si gioca tutto, non può sbagliare stavolta».

