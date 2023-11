Il telecronista Sandro Piccinini si è soffermato sulle condizioni del terrone di gioco della Red Bull Arena, stadio di Salisburgo Inter

Intervenuto ai microfoni di Prime Video per la preview di Salisburgo Inter, Sandro Piccinini avverte i nerazzurri sulle condizioni del terreno di gioco della Red Bull Arena non in perfette condizioni.

LE PAROLE – «Sembra un campo di Eccellenza, molto difficile e irregolare con tanti avvallamenti e qualche problemino per le squadre. Ci hanno spiegato che è dovuto a un fattore climatico: con due mesi di siccità e tanta pioggia che hanno reso difficile controllare il terreno. Non sarà facile per le squadre. Però solitamente chi ha più proprietà tecnica, come l’Inter, emerge anche in queste condizioni ed è avvantaggiato».

L’articolo Piccinini avverte l’Inter: «Red Bull Arena Sembra un campo di Eccellenza» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG