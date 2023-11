Inzaghi ha deciso: in difesa per Salisburgo-Inter di stasera toccherà a Yann Bisseck. Le ultime di formazione per la sfida di Champions League

Stasera la sfida tra Salisburgo ed Inter: Simone Inzaghi ha deciso come risolvere il rebus per la difesa, dovuto all’infortunio di Pavard e le condizioni non ottimali di Dumfries. Come braccetto destro della difesa nerazzurra toccherà a Yann Bisseck.

A rivelarlo è il giornalista Pasquale Guarro su Twitter. Per il tedesco si tratterebbe dell’esordio stagionale dal primo minuto, dopo aver fatto qualche scampolo di partita contro Monza e Torino. Lautaro partirà dalla panchina: in avanti spazio a Sanchez e Thuram.

L’articolo Salisburgo Inter, scatta l’ora di Bisseck: sarà titolare in difesa. Le ultime proviene da Inter News 24.

