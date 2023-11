Importanti dichiarazioni per il calciomercato dell’Inter arrivano da Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce cercato dai nerazzurri

Intervistato nel corso del programma di SportNews ‘Analuzy Kuqezi’, Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, non ha nascosto come il proprio agente abbia avuto dei contatti diretti con Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter.

LE PAROLE – «Era a Tirana, ha incontrato Ausilio ed è rimasto parecchio tempo a parlare. Per me è una motivazione molto grande, non devo smettere di lavorare per andare all’Inter. Giocherei con Asllani, mio compagno di nazionale? Mi adatto molto rapidamente. Asllani è più tecnico di me, ma faccio altre cose. Posso giocare con uno o due centrocampisti centrali, senza alcun problema. Se dovessi segnare un gol al Milan, torno a fare l’intervista con la maglia».

L’articolo Ramadani rivela: «Contatti tra il mio agente e Ausilio, per andare all’Inter devo…» proviene da Inter News 24.

