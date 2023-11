Stasera Salisburgo-Inter, Simone Inzaghi ha annunciato che pensa al turnover: molto probabile che Lautaro parta dalla panchina

Con ogni probabilità, anche ascoltando le dichiarazioni di ieri di Simone Inzaghi, Lautaro Martinez si accomoderà in panchina per Salisburgo-Inter. Prova di fiducia per Sanchez e Thuram e tutta l’Inter, che dovrà ottenere i 3 punti per la matematica qualificazione agli ottavi di Champions League.

Il capitano dei nerazzurri, come riferisce TMW, è stato il calciatore più utilizzato della rosa escluso Sommer (che non è un giocatore di movimento). Il riposo per lui è dunque d’obbligo. In questa stagione ha sempre giocato dal primo minuto tranne che contro la Salernitana, quando entrò e svoltò totalmente la partita con 4 reti. Chissà che Inzaghi non pensi anche a questa sua abilità nell’ingresso a partita in corso…

L’articolo Salisburgo Inter, Lautaro verso il riposo: era successo una volta sola proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG