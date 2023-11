Piccoli: «Dobbiamo essere più furbi ma quando c’è un gol regolare…». Le parole dell’attaccante dopo la rete annullata

L’attaccante del Lecce Piccoli ha parlato a Dazn dopo il match contro il Milan.

SULLA PARTITA – «Un po’ di dispiacere, secondo me il gol era regolare e si vede. Erano tre punti pesantissimi, dobbiamo cercare di fare punti anche contro le big ed il Milan è una big, lotta per la vittoria dello Scudetto e quindi c’è molto rammarico».

SULLA RETE – «Rivedendo anche dal video lui si rialza e non mi sembra neanche che abbiano protestato i giocatori del Milan. Dobbiamo essere più furbi su alcune situazioni, però quando c’è un gol regolare non possiamo farci nulla. Dopo su altre situazioni bisogna essere più furbi, dispiace».

EMOZIONI – «Io come attaccante ho un po’ di egoismo, quando ho visto la porta c’è stato l’egoismo dell’attaccante. Quando abbiamo esultato la gioia era incredibile e bellissima. Al 92esimo la partita era finita. All’inizio non capivo cosa fosse successo, anche i giocatori del Milan erano tutti fermi e non capivo cosa stesse succedendo. Poi quando hanno annullato il gol è caduto un muro».

The post Piccoli: «Dobbiamo essere più furbi su alcune situazioni ma quando c’è un gol regolare…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG