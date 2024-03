PIF-Milan, è tutto vero! Si tratta per il 41% del club: Furlani non smentisce e l’inchiesta non ha bloccato i dialoghi

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, resta viva e concreta la trattativa tra il fondo RedBird, proprietario del Milan, il fondo saudita PIF per l’entrata di quest’ultimo con una quota di minoranza all’interno del club rossonero.

Come svelato dalla perquisizione degli scorsi giorni a Casa Milan, le parti starebbero trattando per il 41.7% del club, circa l’80% del vendor loan che Cardinale deve restituire ad Elliott entro dicembre del 2025. In questo modo il debito col fondo di Paul Singer si ridurrebbe a soli 123 milioni di euro. Furlani, pescato a microfoni spenti ieri, non ha smentito la trattativa. L’inchiesta in corso non sembra averla per nulla fermata. Le prossime settimane saranno decisive.

