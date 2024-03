Slavia Praga-Milan, il migliore in campo è Rafael Leao: il portoghese incanta all’Eden Arena seminando gli avversari

Nella gara vinta ieri per 1-3 dal Milan sul campo dello Slavia Praga, successo che unito al 4-2 di San Siro ha regalato ai rossoneri l’accesso ai quarti di finale di Europa League, è brillata la stella di Rafael Leao. Il portoghese ha siglato l’assist per il vantaggio di Pulisic e ha realizzato il terzo gol con una perla dalla distanza. Questo il giudizio della Gazzetta dello Sport a corredo del 7.5 in pagella:

PAROLE – «Rieccolo, il Leao “meravigliao”. Velocità e sana leggerezza, l’assist a Pulisic e un fantasmagorico gol. “Beep Beep” contro quei “Wile Coyotes” dei difensori dello Slavia».

