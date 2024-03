Sorteggi quarti Europa League streaming LIVE e diretta tv: ecco dove seguire la cerimonia delle 13 da Nyon

Il Milan conoscerà oggi la propria avversaria nei quarti di finale di Europa League dopo aver eliminato nei sedicesimi di finale il Rennes e negli ottavi di finale lo Slavia Praga. Tante le insidie per il club rossonero: dallo spauracchio Liverpool al possibile derby italiano con Roma e Atalanta.

La cerimonia prenderà il via alle 13 e sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, Dazn e sul sito ufficiale della Uefa.

