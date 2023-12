Le parole di Rafaela Pimenta, agente di Paul Pogba, dopo il caso doping che ha visto coinvolto il calciatore della Juve

Rafaela Pimenta, agente di Paul Pogba, ha parlato a Calciomercato.it del futuro del centrocampista della Juventus.

PAROLE – «Pogba pensa a stare in forma e a lavorare ogni giorno. È molto forte mentalmente. Ha seguito tutte le procedure e ora aspettiamo i prossimi passi. Quello che possiamo fare noi è trasmettere forza e positività. Noi dobbiamo fargli capire che ci siamo perché è nei momenti difficili che si dimostra l’amicizia. La Juve, di certo, per lui è come casa».

