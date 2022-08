Il giocatore del Sassuolo, Andrea Pinamonti ricorda l’Inter squadra che tifa oltre che essere cresciuto all’interno del mondo nerazzurro.

Durante la conferenza stampa di presentazione al Sassuolo, Andrea Pinamonti parla del suo rapporto con l’Inter: “Io all’Inter dovrò sempre dire grazie perché è una squadra che mi ha accolto quando avevo 14 anni e non posso recriminare nulla. È un dato di fatto che non ho avuto grandi occasioni per dimostrare lì, ma non ce l’ho con loro. Il fatto di essere qua può essere un trampolino di lancio per arrivare in una big ma ora penso a fare bene qui, poi in futuro si vedrà.“

Andrea Pinamonti

Luca Toni intervistato alla Gazzetta dello Sport parla così: “L’Inter ha un attacco atomico. Però l’Inter ha tutti gli effettivi mentre la Juve ha tanti infortuni fra cui tre pezzi da novanta come Di Maria, Pogba e Chiesa.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG