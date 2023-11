Pincolini sugli infortuni: «Il discorso è molto ampio e complesso. Escludo…». Le parole dell’ex preparatore rossonero

Vincenzo Pincolini ha parlato ai microfoni del La Gazzetta dello Sport delle opinioni comuni relative agli infortuni esistenti nel calcio. Ecco le parole dell’ex preparatore del Milan:

«Uno: escludo che uno stile di gioco più intenso porti più infortuni. Anzi… Due: essere in giro per il mondo dopo 10 giorni di preparazione di certo non aiuta. Tre: esasperare la forza porta a movimenti sbagliati da cui nascono infortuni ma il discorso è molto più ampio e complesso».

