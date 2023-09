L’ex calciatore Mauricio Pinilla ha aggiornato la situazione sulle condizioni fisiche del Ninho Maravilla.

In Cile ha destato scalpore l’arrivo in nazionale in ritardo di Alexis Sanchez: Mauricio Pinilla a redgol.cl ha fatto chiarezza. “Perché Berizzo (commissario tecnico del Cile, ndr) ha detto che Alexis avrebbe fatto gli accertamenti medici nel fine settimana”.

Alexis Sanchez

“Hanno fatto gli esami perché volevano escludere un infortunio muscolare ed è per questo che è rimasto un giorno in più a Milano ed è per questo che è arrivato in Nazionale il giorno dopo. Nel momento in cui si sono resi conto che Alexis non ha alcun infortunio muscolare ma una contrattura al polpaccio potrebbe essere a disposizione della Nazionale ed è ormai arrivato in ritiro. Se fosse stato infortunato non lo avrebbero lasciato partire da Milano“.

