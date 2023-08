Pioli a DAZN: «Ora abbiamo una rosa profonda, ho sensazioni positive». Le parole del tecnico rossonero dopo Milan-Torino

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN. Le sue parole dopo Milan-Torino.

NUOVO MILAN – «Le richieste sul mercato erano di trovare attaccanti esterni da uno contro uno perchè l’anno scorso siamo mancati nelle partite contro le difese chiuse e centrocampisti di inserimento perché avevamo in mente di avere una costruzione un po’ più fluida. Un po’ l’idea è quella. Con il Torino se non ti muovi tanto rischi di trovare poche soluzioni. Abbiamo fatto una buona partita e abbiamo dimostrato di aver lavorato bene in settimana»

SOLUZIONI NUOVE – «Credo che la grossa possibilità di giocare un calcio moderno dipende dall’intelligenza dei giocatori di leggere gli spazi da occupare o lasciare liberi. Chiaramente abbiamo visionato i giocatori per dare il via libera al club e prenderli, ma solo quando li alleni dai un giudizio più profondo. La squadra ha un bagaglio che si è costruito e poi sono arrivati giocatori di livello. Si sta formando un bel gruppo e abbiamo le qualità per giocare un bel tipo di calcio. Questa è la base su cui far partire il nostro gioco»

ROSA PROFONDA – «Credo che abbiamo caratteristiche diverse e credo starà a noi modificare. Credo di avere una rosa profonda che ci può permettere di provare a essere competitivi sulle due competizioni»

GRUPPO – «Volontà di lavorare e stare insieme e dare il massimo. Mi sta piacendo tanto questo gruppo, quando ho certe sensazioni posso essere positivo»

