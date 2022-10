Intervistato a Mediaset, Stefano Pioli ha parlato della sconfitta del Milan contro il Chelsea. Ecco le sue parole

Intervistato a Mediaset, Stefano Pioli ha parlato della sconfitta del Milan contro il Chelsea. Ecco le sue parole:

«Siamo stati sicuramente poco squadra dal 2-0 in avanti. Credo che nel primo tempo tutto sommato siamo stati discretamente bene in campo ma non con la qualità necessaria e con la lucidità necessaria per mettere in difficoltà una squadra così forte come il Chelsea»

Sulle riserve: «La squadra era competitiva. Il Chelsea non ci ha messo sotto dall’inizio fino alla fine. Abbiamo cominciato bene, poi abbiamo sbagliato troppe situazioni»

