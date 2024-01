Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la partita col Cagliari, valida per gli ottavi di Coppa Italia 2023/24

GIOVANI – «Non è andata oltre le aspettative. Siamo partiti un po’ frenati, qualche ragazzo era un po’ emozionato, ma dopo il gol ci siamo sciolti. Sono contento delle loro prestazioni. I giovani sono cambiati, ora è più facile allenare i più esperti. I loro atteggiamenti fanno ben sperare, il settore giovanile ha fatto un grande lavoro».

GIOVANI NON SOLO IN EMERGENZA – «Sì perché stanno dimostrando di starci. Non sono più opzioni in caso di emergenza ma han dimostrato di esserci. L’abbiamo affrontata come una mentalità adatta ad una partita del genere».

COPPA ITALIA – «Ci dobbiamo tenere. Stasera le priorità erano due. Stiamo vivendo un momento particolare per gli infortuni, quindi dovevamo preservare chi ha giocato di più così come mettere in campo una squadra adatta a vincere. Ora aspettiamo Atalanta e Sassuolo, ma ci vogliamo provare. Campionato e Europa League sono altri due obiettivi, ma faremo di tutto anche per la Coppa Italia».

FORMAZIONE RISCHIO TUTTO O LUCIDA FOLLIA – «Rischio tutto assolutamente no. Le scelte sono state lucide per il momento che stiamo vivendo, sapevo che i ragazzi potevano stare a questo livello. La priorità era preservare i giocatori. Ho preferito non rischiare altre cose e far giocare questi ragazzi che han meritato l’occasione».

JOVIC – «Ha grandissime qualità, deve crederci ancora di più e lavorare con un fuoco dentro superiore. Ha le qualità per essere un grande giocatore. Ora sta meglio, il giocatore poco non lo aiutava certamente. Ha qualità nel giocare di sponda, dentro l’area. Deve continuare così».

