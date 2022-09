Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Milan Tv nel post partita di Milan Inter. Le parole dell’allenatore rossonero

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Milan Tv nel post partita di Milan Inter. Le parole dell’allenatore rossonero:

Sulla vittoria: «Sono felice per la vittoria ovviamente, uno stadio così è uno spettatolo. I nostri tifosi ci regalano emozioni incredibili. Per 70′ la squadra mi è piaciuta tanto, ha giocato con coraggio e ha lottato con grande determinazione. Dirò alla squadra che però non possiamo rilassarci, dobbiamo ringraziare Maignan. Da questa partita portiamo a casa un’altra lezione importante»

Sulla forza di reazione della squadra: «L’aspetto mentale fa la differenza. Siamo andati tutti, ma i miei giocatori sapevano che eravamo messi bene in campo. In quell’azione loro sono stati bravi, ma noi siamo stati bravi a restare dentro la partita. E’ un aspetto assolutamente importante»

Sulla prestazione: «A Sassuolo non abbiamo fatto bene, ma anche quella gara io ho visto cose positive. Oggi abbiamo fatto molto bene. So come lavora la squadra, so quanto i giocatori vogliono giocare insieme, quindi sono un allenatore orgoglioso del mio gruppo. Dobbiamo continuare con questo atteggiamente e così sarà un’altra grande stagione. Se i ragazzi vogliono festeggiare stasera ci sta, ma poi subito testa al Salisburgo. Sono una squadra veloce. La squadra vuole partite così, siamo cresciuti tanto anche con l’esperienza dell’anno scorso in Champions. Siamo più pronti. La Champions pretende un livello alto sotto tutti i punti di vesti. Dobbiamo iniziare con una bella prestazione e con un risultato positivo»

Sul momento caldo della partita: «In ogni gara ci sono diversi momenti decisivi. Siamo stati bravi a rimanere lucidi dopo lo svantaggio. L’Inter ha fatto di più nel finale, ma il fatto di avere un portiere così forte è un merito»

Sulla posizione di Tonali: «Ci aspettavamo che su Theo sarebbe uscito più Barella di Dumfries. Per questo abbiamo allargato un po’ Tonali. Sono cose che proviamo per avere dei vantaggi»

The post Pioli a Milan Tv: «70 minuti bene, Maignan decisivo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG