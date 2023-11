Stefano Pioli ha parlato a Milan TV dopo la vittoria dei rossoneri contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni

Stefano Pioli a Milan TV dopo Milan Fiorentina.

MILAN FIORENTINA – «Nel primo tempo abbiamo lavorato bene nelle due fasi, concedendo poco. Nella ripresa ci è riuscito meno anche per demerito nostro. C’è stato uno spirito diverso e questo vuol dire aver capito gli errori commessi. Abbiamo giocato la partita giusta per il nostro momento. I momenti nel calcio cambiano velocemente. Affrontando una squadra di livello abbiamo fatto una buona partita».

CAMARDA – «Abbiamo cercato di accompagnarlo con grande serenità, ma è stato facile perché seppur giovanissimo è maturo, ha la testa sulle spalle. Avrà riscontri positivi dall’esperienza di questa sera. Non penserà di essere arrivato, ma gli darà la volontà di continuare. Ha tutte le qualità per diventare un ottimo giocatore».

VITTORIA IN VISTA DELLA CHAMPIONS – «Dobbiamo continuare a vincere e non possiamo dipendere da altri risultati. Aiuterà questa vittoria, ma martedì sarà una cosa a sé. È stata una grande vittoria col Psg, ma ci vorranno energia e qualità ed una grandissima prestazione. Siamo così dentro alla nostra causa che ci ha pesato non vincere per 50 giorni».

