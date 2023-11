Stefano Pioli ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match in Champions League del Milan contro il Borussia Dortmund

«Non può bastare una vittoria per cancellare quattro partite senza, dobbiamo dare continuità. La Champions è un’altra cosa, è uno scontro diretto. Non dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento, giochiamo sempre per vincere, vincendo domani ci metteremo in condizioni favorevoli in vista dell’ultima partita ma adesso il nostro focus deve essere su domani. Il livello è molto alto, dobbiamo mettere in campo una prestazione di alto livello»

RIMPPIANTI «La partita con più rimpianti è quella in casa con il Newcastle, abbiamo avuto tante occasioni per segnare più gol, la vittoria contro il Psg ci ha rimesso in corsa in un girone difficile e equilibrato. Domani abbiamo una grande occasione contro la squadra attualmente prima nel girone. Se vogliamo andare avanti in Champions dobbiamo affrontare avversari forti e dobbiamo farlo con grande convinzione e determinazione»

TIFOSI «Loro hanno avuto il muro giallo ma non sanno cosa sono i tifosi del Milan a San Siro in Champions, da questo ci porteremo in campo tante cose. I nostri tifosi ci hanno aiutato a raggiungere vette altissime e domani faranno altrettanto, sarà una situazione favorevole».

PARTITA «Non è nel loro DNA aspettare, proveranno ad attaccare. Mi aspetto una partita dove tutte e due le squadre proveranno a mettere in difficoltà le difese avversarie»

